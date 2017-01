Provincie zet druk op panda-parkeerplaats bij Ouwehands

De toeloop op de Chinese reuzenpanda's die dit voorjaar arriveren, wordt naar verwachting zo groot, dat op drukke dagen de wegen in de omgeving volledig dichtslibben. Een van de maatregelen die de dierentuin wil nemen, is het gebruik van een nieuwe parkeerplaats in Wageningen, vijf kilometer verderop. Bezoekers worden met pendelbussen vervoerd.



In de omgeving en de Wageningse politiek leeft weerstand tegen het plan. Acht Wageningse (natuur)organisaties zijn fel tegen en boden een petitie met 1.250 handtekeningen aan de burgemeester aan. De gemeente heeft weliswaar groen licht gegeven, maar de gemeentelijke bezwarencommissie besloot onlangs dat het besluit om een vergunning te verlenen, niet voldoende is onderbouwd. Over enkele weken wordt een aangepast besluit verwacht.



Belang

Ouwehands heeft de provincie gevraagd het 'provinciaal' belang voor de parkeerplaats te benadrukken. Dat resulteerde in een brief die eerder deze maand is verstuurd naar de gemeente Wageningen. Daarin beschrijft de provincie dat het op topdagen in het weekend en vakanties op de wegen in de omgeving twee tot drie keer zo druk kan worden als op reguliere doordeweekse dagen. Dat kan zelfs files tot gevolg hebben tot aan de A12 bij Veenendaal en de A15 in de Betuwe.



De provincie vindt het een goede - tijdelijke - oplossing bezoekers tijdens piekdagen aan de randen van het gebied op te vangen en met pendelbussen verder te brengen. De enige geschikte mogelijkheid voor de benodigde 1.400 plekken is het stuk grond naast een bedrijventerrein aan de rand van Wageningen. De eigenaar, een projectontwikkelaar, wil graag meewerken. Een andere maatregel om drukte te reguleren is dat Ouwehands tickets enkel via internet verkoopt of het aantal bezoekers beperkt.