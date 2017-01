Puck wil graag advocaat spelen. Of advocaat worden

Het 12-jarige acteertalent Puck van Stijn is momenteel wekelijks op tv te zien in het tweede seizoen van de serie Zwarte Tulp.

Quote Eind van het schooljaar speel ik Lucy in het stuk Narnia. Puck van Stijn In de serie Zwarte Tulp speelt Puck van Stijn een prominente rol, als kleindochter van coryfeeën Huub Stapel en Linda van Dyck. Talent of niet, op haar school Lek en Linge in Culemborg doet ze 'gewoon' auditie voor het schooltheaterstuk. ,,Dat is toch logisch!'' zegt Puck vol overtuiging, in de hal van het brugklasgebouw waar ze tweetalig vwo volgt. ,,Het liefst blijf ik gewoon mezelf.'' Lachend: ,,Maar ik heb wel een rol gekregen, hoor. Eind van het schooljaar speel ik Lucy in het stuk Narnia."

De in de gemeente Geldermalsen woonachtige Puck heeft bewust voor de Culemborgse school gekozen. ,,Het voelde al goed, maar wat het nog leuker maakt, is dat Lek en Linge een CultuurProfielSchool is. Dat betekent dat ze ruimte bieden aan je talenten. Ik krijg nu het vak drama.''

Engels

Dat ze een deel van de lessen al meteen in het Engels volgt, biedt volgens haar ook alleen maar voordelen. ,,Als ik ooit ook in een internationale film of serie wil spelen, dan is dat natuurlijk wel handig.'' Haar eerste acteerprestatie dateert van 2011, ze was zeven. De bij een castingbureau ingeschreven Puck kreeg een rolletje in de korte film Double Life van Ben Brand. Daarna was ze te zien in commercials voor het net vernieuwde Rijksmuseum en Albert Heijn. Het wachten was op een grotere rol.

Quote We aarzelden met het plannen van de zomervakantie. Alsof we voorvoelden dat er iets zou gebeuren. Marlies Galesloot, moeder Moeder Marlies Galesloot: ,,In 2014 aarzelden we met het plannen van de zomervakantie. Alsof we voorvoelden dat er iets zou gebeuren.'' Dat bleek juist, Puck werd gecast voor de rol van Jisanne in de serie Zwarte Tulp.

De opnamen vonden plaats in de zomer van 2014. ,,We hebben welgeteld één week vakantie gehad'', blikt Marlies terug. Puck maakte die zomermaanden deel uit van een filmcast die de wederwaardigheden van de families Vonk en Kester vastlegde. De serie was gemaakt voor streamingdienst Videoland en werd later door RTL 4 uitgezonden. Zwarte Tulp was zo succesvol, dat zomer 2015 een tweede reeks werd opgenomen. Die is nu te zien op RTL 4.

,,Hoewel het niet direct een serie is voor kinderen, krijg ik op mijn nieuwe school wel reacties'', is de ervaring van Puck.

Na Zwarte Tulp ging het acteerwerk door. Puck heeft een bijrol in Toen mijn vader een struik werd,

een film van Nicole van Kilsdonk. ,,Leuk, want daarvoor moest ik naar Kroatië. Ook was ze voor het eerst stemacteur, als Siv in de film Siv gaat logeren. Het bleek haar goed af te gaan. ,, Ze hadden er best veel tijd voor ingeruimd, maar het stond er eigenlijk heel snel op.''

Komedie

Quote En stel dat het acteren wél lukt, zou ik best een advocaat willen spelen. Puck van Stijn Ze zou graag een rol spelen in een romantische komedie, bijvoorbeeld van het kaliber Alles is Liefde. Maar ja, zulke rollen liggen niet voor het oprapen. Nu heeft ze haar aandacht volop bij school. ,,Als ik goede resultaten behaal, zal de school me straks ook makkelijker ruimte geven als ik weer een acteeropdracht heb'', zegt ze wijs. Advocaat lijkt haar een mooi beroep, voor het geval de acteercarrière niet wil lukken. ,,En stel dat het acteren wél lukt, zou ik best een advocaat willen spelen.''