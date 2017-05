Puinhoop van 'de storm van 1674' komt in zand tot leven op Domplein

Volledig scherm Zandsculptuurartiest Maxim Gazendam. © AD

Aan het begin van de dag was er slechts een enorme hoop zand te zien, maar tegen het einde van de middag is de top van de Domtoren al te herkennen bovenop de zandberg. Zandman Maxim Gazendam (35) gaat als een trein.

Dat moet ook wel, want over ruim een week moet het enorme kunstwerk klaar zijn, vertelt Maxim. ,,Als het dit weer blijft, dan hoor je mij niet klagen", zegt Maxim terwijl de felle zon doorbreekt op het Domplein.

De temperatuur loopt woensdagmiddag op tot boven de twintig graden, maar hoe zit dat bij slecht weer? Maxim brengt om de zoveel tijd een coatinglaag aan over het zand, waardoor het hard wordt. ,,Dat kan prima tegen de regen. Maar het fijne detailwerk aanbrengen in de stromende regen, dat wordt wel lastig." Laat staan een storm zoals die in 1674. Afkloppen dus.

Puinhoop

Die bewuste storm in 1674 dat verantwoordelijk was voor het ineen laten storten van het middenschip van de Domkerk, wordt de rode draad in de zandsculptuur. Vooral de enorme puinhoop die vervolgens nog ruim 150 jaar bleef liggen, wordt straks in zand uitgebeeld. Maxim haalt zijn inspiratie uit de enorme poster die aan de gevel van de Domkerk hangt. Daarop is de Domtoren met de brokstukken van het middenschip te zien.

Het initiatief komt van Frans Amsing, die eerder in deze krant al zei dat ,,negen van de tien bezoekers van het plein helemaal niet weten dat er tussen de toren en de kerk ooit een middenschip stond". Met het zandkunstwerk van Maxim hoopt Frans ,,dat het de stad Utrecht zoveel inspiratie oplevert dat er een definitieve herinnering aan die geschiedenis komt".