PvdA: Kan de tippelzone niet blijven?

,,Waarom niet? De tippelzone is een goede voorziening, functioneert goed en de gezondheidszaken zijn goed geregeld. Deze dames willen het werk het liefst op deze plek voortzetten. En wij spraken bewoners van Campus Max. Die vonden het wennen in het begin, maar ze voelen zich nu veilig", beargumenteerde raadslid Bülent Isik gisteren in de commissievergadering.



Zijn voorstel kon niet rekenen op de steun van VVD, ChristenUnie en het CDA, die sowieso vinden dat de tippelzone in Utrecht kan verdwijnen. ,,Hoe zie je dat voor je, een tippelzone tussen de speeltuin en de aanlegsteigers? Dat is geen prettig woonklimaat", reageerde VVD'er André van Schie. Ook wethouder Paulus Jansen noemde het 'niet realistisch' om wonen en tippelen te combineren.



De raad is verdeeld over de toekomst van de tippelzone. D66 hield gisteren haar kaarten nog tegen de borst. De raad spreekt later verder over de tippelzone.