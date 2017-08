PvdA-kopstuk Spekman wordt toch geen lijsttrekker in Utrecht

Een reden geeft hij niet. De laatste weken ging het gerucht dat het PvdA-kopstuk zich kandidaat zou stellen, nu hij in oktober stopt als voorzitter van de landelijke afdeling. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart volgend jaar. De lokale afdeling zag dat ook wel zitten.



,,Hij heeft als wethouder veel voor de stad betekend. Zo kwam hij op voor mensen die aan de onderkant van samenleving zitten, zonder andere groepen tekort te doen. Hans zoekt naar manieren die de zwakkeren in de samenleving niet verder in de schaduw zet, maar ze op een waardige manier helpt. Hiervoor staat Hans voor mij symbool", zei Lou Repetur, oud-partijvoorzitter in Utrecht en partijlid, in het AD.