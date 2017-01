Qbuzz mocht handenweigeraar niet weigeren

In april vorig jaar nodigde Qbuzz de sollicitant uit voor een gesprek, dat weer werd afgezegd toen de man liet weten vanwege zijn geloofsovertuiging vrouwen geen hand te geven. Volgens het vervoersbedrijf is het weigeren van een hand niet in overeenstemming met de bij haar geldende externe sociale omgangsvormen met passagiers en derden en ook niet met de bij haar geldende interne omgangsvormen tussen collega's. Volgens de man is het geven van een hand echter niet noodzakelijk om de functie van buschauffeur goed uit te oefenen.