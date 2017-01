Raad baalt: alleen Koranlessen bij alFitrah onder de loep

Verwey-Jonker deed onderzoek naar de pedagogische effecten van Koranlessen die alFitrah geeft aan jonge kinderen. In een lijvig rapport schreven de onderzoekers dat de lessen pedagogisch verantwoord zijn, maar dat er ook risico's zijn. Door de dogmatische, salafistische leer die in de lessen verwerkt zit, lopen kinderen het risico minder kansen te krijgen op de arbeidsmarkt.

In een raadsinformatiebijeenkomst konden raadsleden vragen aan de onderzoekers stellen. Ook kreeg imam Suhayb Salam (alFitrah) de mogelijkheid te reageren. Diverse raadsleden wilden graag weten waarom er niet uitgebreider onderzoek is gedaan.

Ahmed Hamdi van Verwey-Jonker benadrukte daarom keer op keer dat het onderzoek zich slechts richtte op het onderwijs aan jonge kinderen. ,,Dit is internationaal gezien een uniek onderzoek. Er is in wetenschappelijke zin weinig bekend over islamitisch onderwijs."

De raadsleden Rajkowski, Metaal en Haage (VVD, CDA en PvdA) wezen erop dat er van alFitrah verschillende beelden bestaan. ,,U zegt nu hier dat u wilt verbinden, maar dat staat in contrast met wat u heeft gezegd over het verafschuwen van ongelovigen" hield Rajkowski de imam van alFitrah voor.

Misverstand

Volgens Salam was dat simpel uit te leggen en is er vooral sprake van een misverstand. ,,Er wordt vooral óver alFitrah gepraat, in plaats van mét alFitrah. Bovendien praat je als moslim met een moslim anders dan tegen een niet-moslim. Dan sla je een andere toon aan."

En over het beeld dat in de media is ontstaan over de salafistische moskee in Overvecht: ,,U weet allen hoe de media werken. Die verdraaien alles. Daar hoeven we het niet over te hebben."