Raad Culemborg gaat twee keer per maand vergaderen

De Culemborgse gemeenteraad gaat vanaf nu twee keer per maand vergaderen in plaats van een keer. Wel worden de bijeenkomsten korter, is de bedoeling. Ook kunnen inwoners vrij meedoen met de discussie in de commissies.

Tot nu toe waren er elke maand twee voorbereidende besprekingen voorafgaand aan de raadsvergadering. Straks is er elke twee weken op donderdag een politieke avond in het stadhuis met twee commissievergaderingen en aansluitend een raadsvergadering. De commissievergaderingen duren een uur, voor de raadsvergadering is twee uur uitgetrokken, tot uiterlijk elf uur.

Onderwerpen

In de commissies wordt veel meer besproken dan nu: niet meer een aantal uitgekozen onderwerpen, maar alles waar de gemeenteraad over besluit, gaat eerst langs de commissie. Deze commissievergaderingen hebben geen vaste samenstelling: iedereen die raadslid is, mag eraan meedoen.

Wie als inwoner wil inspreken over een onderwerp moet dat in principe tijdens de commissievergadering doen. Tijdens de raadsvergadering kan straks alleen nog ingesproken worden over onderwerpen die niet op de agenda staan, of die niet in een commissie aan de orde zijn geweest.

