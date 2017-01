Raad kiest voor West-tunnel in Maarsbergen

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug discussieerde gisteravond voornamelijk over twee mogelijkheden van ondertunneling in Maarsbergen: de West- en de Bos Beek-variant. Al snel bleek dat de Bos Beek-tunnel een veel te dure oplossing (55 miljoen tegen 33 miljoen) zou worden.



Voorstander Peter van der Zee van de VVD hoopte nog ergens 15 miljoen euro weg te poetsen. ,,Er kan mogelijk nog wat bespaard worden, zodat we in de buurt van een acceptabel bedrag komen.''



Schop

Geen partij, geen inwoner, de provincie niet, niemand wilde nog langer wachten; eindelijk moest er eens een besluit genomen worden over de ondertunneling van de spoorbaan Utrecht-Arnhem in de kern van Maarsbergen. Niet langer wachten met het nemen van een beslissing, was de wens van bijna iedereen. De schop die Teunis Reedijk van het CDA in het midden van de raadzaal had neergelegd om maar zo snel mogelijk te beginnen, was een symbolisch teken.