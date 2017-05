Raad Nieuwegein: vergeet fietsers niet op De Liesbosch

McDonald's Utrechtse Oudegracht gaat op uitgaansavonden niet dicht

19:59 De McDonald's aan de Oudegracht in Utrecht is vanaf 1 juni elke donderdag, vrijdag en zaterdag de hele nacht open om het uitgaanspubliek te bedienen. Om de eventuele overlast te beperken gebruikt de eigenaar beveiligers van hetzelfde bedrijf dat nu over de horeca waakt.