Raamdreef, Vrijstraat of Relaxpad?

Veel Utrechters vragen zich desondanks af waarom de gemeente geld steekt in de bouw van nieuwe peeskamers, terwijl de bekende bootjes nog steeds in het water liggen.



Vergunningen

,,In 2013 zijn de vergunningen ingetrokken. De eigenaar en exploitant vormden één bedrijf'', legt een gemeentewoordvoerder uit. ,,De exploitant mag vijf jaar geen vergunning meer hebben. Als de bootjes in gebruik zouden worden genomen door een ander, zouden we toch te maken blijven houden met het bewuste bedrijf.''



De gemeente wilde dus schoon schip maken en zocht naar een nieuwe, geschikte plek, die in eigen bezit is. Burgemeester Jan van Zanen kwam uit bij de strook haaks op het Zandpad, tussen de Einsteindreef en het terrein van de waterzuivering.



Eigen naam

De gemeente en bouwbedrijf Beja spreken van het Nieuwe Zandpad. Of het nieuwe pad ook een eigen naam krijgt, en zo ja welke, is nog niet bekend.



Het AD Utrechts Nieuwsblad vroeg lezers ideeën aan te dragen voor de naam. Dat gebeurde veelvuldig: het nieuwe prostitutiestraatje spreekt duidelijk tot de verbeelding.