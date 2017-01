Race-talent Jens Treur vierde bij kampioenschappen

Hoewel Jens dus net naast het podium belandde, heeft hij volgens zijn vader Jan Treur ook zeker heel veel gewonnen afgelopen dagen. ,,Het was namelijk een bizar gekke en leuke week. We hebben ontzettend veel media-aandacht gekregen. Radio 2, RTV Utrecht, Hart van Nederland, het Jeugdjournaal en het natuurlijk het AD om maar wat te noemen. Maar los van al deze aandacht heeft Jens het voor elkaar gekregen dat hij met zijn prestatie van afgelopen zaterdag een jaar lang iedere week gratis mag trainen op de baan in Lelystad. Daar gaat hij echt veel leren om een nog betere coureur te worden."



Jens zelf vertelt dat hij de race in Lelystad best goed vond gaan. ,,Alleen kon ik niet heel hard scheuren omdat de baan zo glad was. En ja een beetje zenuwachtig was ik wel, maar dat is nu helemaal weg. Wie er gewonnen heeft? Ehhh... een andere jongen. Ik heb hem een hand gegeven en gefeliciteerd. Francis heette-ie volgens mij."



Ook talent

En al die media-aandacht, is dat wel te behappen voor een 8-jarig polderjochie? Jan Treur: ,,Toen Radio 2 belde, gaf mijn vrouw Hanna de telefoon gewoon aan Jens. Geen probleem. Het fijne aan Jens is dat hij zelf heel goed aangeeft als hij ergens geen zin in heeft. Dan doet ie dat niet. Dat is ook een talent!"