Racen over de smalle Lekdijk moet afgelopen zijn

Bosshardt: ,,Prima dat de gemeente al die ontwikkelingen faciliteert, maar tegelijk moeten de oorspronkelijke bewoners wel worden beschermd. De gemeente spreekt wat dat betreft mooie woorden, maar in de praktijk gebeurt er niets.''



Niet makkelijk

Hoe lastig de kwestie is, voert wethouder Geerdes ter verdediging aan, viel vorig jaar in Lopik te zien. Hier stelde een werkgroep van gemeente en bewoners voor de Lekdijk-West af te sluiten voor alle gemotoriseerde verkeer - en dus ook voor motorrijders. Voor- en tegenstanders langs de Lekdijk vlogen elkaar vervolgens in de haren. Ondernemers vreesden voor hun bereikbaarheid en daarmee voor hun nering. Toen de politie verklaarde de maatregel niet te kunnen handhaven, besloot de gemeente het er verder helemaal bij te laten zitten.



Geerdes: ,,Maar ze praten er nu dus verder over in de regio. Er dient zich ook een gelegenheid aan: vanaf 2020 wordt de Lekdijk verzwaard. Als de schop er dan toch in gaat, willen we als Lekgemeenten graag één gedachte hebben over een voor iedereen veilige dijkweg. Makkelijk zal het niet zijn, maar we gaan ook iets bedenken tegen de vele hardrijders op de motor.''