Radiohead klinkt deze zomer vanaf de Dom

Hun optreden is de finale van de jaarlijkse Zomeravondconcerten van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging. Deze concerten klinken van begin juli tot en met de derde week van augustus elke maandag om 20.00 uur vanaf de Dom.

Het speciale slotconcert met extra instrumenten en een indrukwekkende geluidsinstallatie aan de Domtoren vond in 2009 voor het eerst plaats. Toen vertolkten beiaardier Arie Abbenes, de voorganger van Fiebig, en pianisten Jeroen van Veen en Sandra Mol op 80 meter hoogte het beroemde Canto Ostinato. Fiebig haakte aan in 2011 bij Tubular Bells. In de jaren daarna stonden The Wall, Queen, Abba en vorig jaar The Beatles op het programma.

Jonger publiek

,,Met Radiohead willen we ook een ander, jonger publiek bereiken’’, zegt Malgosia Fiebig. ,,Ik ken hun werk een beetje van vroeger. Toen we het thema voor dit jaar bespraken, vertelde Jeroen dat Radiohead meer is dan een band met een liedje. En dat ook andere instrumentalisten met hun muziek hebben gewerkt. We moeten wel een uur vol kunnen maken met muziek die ook is om te zetten naar carillon. Verder geldt natuurlijk dat we het zelf leuk vinden.’’

