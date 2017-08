Rampenstad van LEGO bij brandweer in Driebergen

De brandweer in Driebergen laat tijdens de open dag op zaterdag 19 augustus op bijzondere wijze zien wat ze allemaal doet. Bezoekers kunnen in een stad van LEGO op zoek naar 23 landelijke incidenten waar de brandweer bij betrokken is geweest.

Een dag eerder zijn makers Evert de Graaf en André Overeem van Incidenten City al aanwezig om de boel op te bouwen voor de open dag een dag later. Een pittige klus, want de lego-miniatuurrampenstad beslaat 23 vierkante meter. ,,In 2005 hebben we Incidenten City ook op bezoek gehad. Die wordt steeds aangepast aan recente gebeurtenissen, dus nu ziet het er weer compleet anders uit’’, vertelt Ton Leppers van de brandweer in Driebergen.

Incidenten

Uitgebeeld in duizenden legosteentjes worden grote gebeurtenissen, zoals de brand in de kerktoren in Weesp, het tankstation langs de A12 bij Gouda dat in brand vloog en de chaos op de snelweg door 3.000 kippen bij Eindhoven. Bij deze incidenten heeft de brandweer in Driebergen geen betrokkenheid gehad. Wél heeft de post Utrechtse Heuvelrug geregeld te maken met een kat in de boom, een koe in de sloot, branden in huizen en auto’s en natuurbranden. Ook die incidenten zijn met LEGO uitgebeeld.

Naast speuren in legostad kunnen bezoekers van de brandweerpost zelf ‘als brandweer’ aan de slag met een vlam in de pan en met een schaar om een deur uit een voertuig te knippen. Ook kunnen ze een ritje maken met een oude brandweerwagen uit 1947. De open dag valt samen met de jaarmarkt in Driebergen. Leppers verwacht tussen 2.500 en 5.000 bezoekers. Hij hoopt dat ze door het bezoek bewust worden van wat de brandweer behalve branden blussen doet. ,,Als we uitleggen dat we ook hulp verlenen en reanimeren, zijn mensen soms verrast’’, vertelt Leppers.

De brandweerpost in Driebergen is nog op zoek naar vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn en die in de buurt wonen of werken.