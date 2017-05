Rare jongens

Het leek me typisch zo'n sport voor motorisch minder getalenteerde, maar wel hele enthousiaste mensen, die supergraag eens íets willen winnen. Vervolgens sorteerde mijn brein speedminton in hetzelfde vakje als waar moddersnorkelen, curling en onderwaterhockey, al in zaten. Wat de speedmintonners nog beklagenswaardiger maakte, was dat hun hooggesloten trainingspakken nogal kuis afstaken tegenover de pakjes van de Romeinen, waarvoor ik eigenlijk kwam. Nou ja, Romeinen... Eigenlijk waren het volwassen landgenoten die in het weekend doen alsof ze een Romein zijn, maar dan zonder het bloed en dat moeilijke morsdode Latijn.