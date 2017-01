Rasa met stille trom weg uit Pauwstraat

Brand Gageldijk in Utrecht Mogelijke dader brand volks­tui­nen­com­plex door leden gezien

28 januari Een brand die gisteravond twee tuinhuisjes op een volkstuincomplex langs de Gageldijk in Utrecht volledig in de as legde, is zo goed als zeker aangestoken. Een lid van de volkstuinvereniging zag vlak nadat de brand was ontstaan, een bekende bij het terrein weglopen met een bijl in zijn hand.