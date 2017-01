Rastafari Jeroen (47) is al dertig jaar niet bij de kapper geweest

Hoelang is het precies geleden?

,,Ik denk zo'n dertig jaar. Als Rastafari knip ik mijn haar niet. Echt handig is het niet, je wilt niet weten hoelang het wassen soms duurt.''



En wat doe je nog meer, naast je haar laten groeien?

,,Ik ben yogaleraar en masseur. Ik werkte daarnaast altijd in de zorg, maar die sector is niet meer zo tof nu alles moet inkrimpen. Ik weet hoe belangrijk persoonlijke hulp is, daarom wil ik mij nu meer op de yoga richten. Ik ben toevallig net wezen kijken of ik een eigen plekje voor groepslessen in het buurthuis (De Koppeling) kan krijgen.''



Hoe ben je zelf met yoga in aanraking gekomen?

,,Op heel veel verschillende plekken. Ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest in lichamelijke oefening en spiritualiteit daarnaast dans ik en maak ook muziek. Eigenlijk komen al die dingen samen in de yoga als ik les geef.''