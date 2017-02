Rechter verlengt tbs Martin C. met twee jaar

Martin C., de moordenaar van de 13-jarige Sybine Jansons uit Maarn, krijgt twee jaar langer tbs. Hier had het Openbaar Ministerie om verzocht. De rechtbank oordeelt dat verlening noodzakelijk is.

Uit adviesrapporten blijkt dat er nog steeds sprake is van een ernstige stoornis bij C. Het risico dat C. opnieuw de fout in gaat wordt hoog ingeschat. De behandeling van de man verloopt moeizaam. Volgens de rechtbank neemt C. geen verantwoordelijkheid voor de delicten of tegenover zijn slachtoffers.

Martin C. zit al sinds 1999 vast. In 2001 werd hij veroordeeld voor doodslag en een dubbele verkrachting. Volgens de behandelaars van C. lijdt hij aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hij heeft narcistische trekken, is machtsbelust en heeft gebrek aan empathie. Ook is er nu een seksuele stoornis (sadisme) bij hem geconstateerd.