Rechter wijst faillissement alFitrah af

Het faillissement werd aangevraagd omdat pandeigenaar We Do Projects en de vorige eigenaar geld tegoed hebben. In het geval van We Do Projects gaat het om ruim 53.000 euro: de huursom die voor 1 april 2017 betaald had moeten worden. De voormalige pandeigenaar krijgt nog 25.000 euro van de organisatie van imam Suhayb Salam. Beide bedragen zijn door de voorzieningenrechter bekrachtigd. Toch heeft de faillissementsrechter besloten geen faillissement uit te spreken. Eerder werd in drie kort gedingen ontruiming van het pand geëist, maar dat werd steeds afgewezen.

Stemmingmakerij

Advocaat Anis Boumanjal, die alFitrah bijstaat, is tevreden met de uitspraak. ,,Het heeft er alles van dat de eigenaar van het pand wild om zich heen slaat in de hoop iets of iemand te raken. De rechter leent zich alleen niet voor stemmingmakerij of sensatie. Er is aangetoond dat alFitrah geen betalingsonmacht heeft, maar vanwege de lopende bodemprocedure heeft besloten voorlopig niet meer te betalen. Om die reden is faillissement niet mogelijk.” Die bodemprocedure is aangespannen omdat er tussen We Do Projects en alFitrah onenigheid is over de koopoptie die in het huurcontract is opgenomen.