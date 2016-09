Reclame makelaar Terberg misleidend

Terberg vergat echter te melden dat het huis al zeker twee jaar te koop stond. De makelaar haalde het huis van enkele websites af, veranderde de vraagprijs en maakte nieuwe foto's. Een woordvoerder van Terberg meldde toen dat het huis daadwerkelijk 'van de markt' gehaald was.



Door de beugel

De Reclame Code Commissie oordeelde eerder dit jaar dat de reclame daarom wel door de beugel kon, maar een buurtbewoner stapte naar de beroepscommissie en toonde aan dat het huis nooit uit de verkoop was gehaald. Daarop stelde de beroepscommissie dat de reclame op zijn minst 'misleidend' en volgens de regels van de commissie 'oneerlijk' is.



De commissie adviseert Terberg daarom niet meer op deze manier te adverteren. Volgens directeur Mark Terberg is destijds al meteen besloten de folders te vernietigen. ,,Het is nooit onze intentie geweest om mensen te misleiden en we vinden het jammer dat het wel zo is opgevat'', zegt Terberg. ,,Toen dat duidelijk werd, zijn we er meteen mee gestopt.''