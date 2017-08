Reclamehoorn mag niet langer prominent op de stoep staan

Ja, er zijn ergere dingen in de wereld, maar de berisping die eigenaar John Regter van een handhaver kreeg op zijn geliefde reclamehoorn voelt toch een beetje als ‘ondernemertje pesten’. ,,Het ijsje staat al zo’n twee jaar vrij prominent op de stoep. Nooit een probleem, iedereen kan er nog langs. Ben er ook nog nooit op aangesproken. Tot afgelopen maandag. Dat vond ik wel verrassend.’’



Voor de Regter is het belangrijk dat de ijshoorn, die zo’n 2.20 meter hoog is, in het oog springt, omdat mensen anders makkelijk aan ‘zijn ijs’ voorbij lopen. ,,Als de ijshoorn tegen de gevel staat, doet hij zijn werk niet. Buurtbewoners weten wel dat ik ijs verkoop, maar passanten die door Lombok komen – en dat zijn er steeds meer – weten dat niet als ze die ijshoorn niet zien.’’