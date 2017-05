Zonde om je koptelefoon aan de wilgen te hangen als er slechts een kabeltje stuk is. ‘Happy user’ van koptelefoons Dorus Galema (29) deed niet anders. Bij het minste of geringste kocht hij simpelweg een nieuwe. Tot hij, bij het zien van zijn stapel kapotte koptelefoons, het eurekamoment beleefde dat leidde tot de oprichting van Gerrard Street.

Gerrard Street BV uit Utrecht verhuurt koptelefoons en is daar ook nog succesvol mee. Galama is een van de twee oprichters van het bedrijf. Studiegenoot aan de Technische Universiteit Eindhoven Tom Leenders is zijn partner. Tijdens hun studie wisten de twee al dat zij samen een bedrijf wilde beginnen. Iets met afvalbesparing en kostenbeperking op producten. Het moest iets worden vanuit de circulaire gedachte, waarbij geen afval achterblijft. Bijvoorbeeld als een koptelefoon door een kabelbreukje onbruikbaar is geworden. Zo werd het idee geboren om een modulaire koptelefoon te ontwikkelen die je kunt leasen voor een gering bedrag per maand. ,,Het moest wel een kwaliteitsproduct zijn.’’

,,We zijn gaan praten met duurzame bedrijven en hebben veel ervaring opgedaan,’’ vertelt Galama. ,,We kwamen erachter dat de Nederlander niet bereid is te betalen voor een duurzaam product. Wel was er belangstelling voor een leasemodel, waarbij de koptelefoon niet je eigendom wordt. En het moest een high-end product zijn. Gewoon een goed product.’’

De koptelefoon die Gerrard Street nu aanbiedt, is helemaal modulair opgebouwd. Dat betekent dat er niets is verlijmd en elk onderdeel makkelijk kan worden vervangen. Het audiogedeelte van de koptelefoon is ontwikkeld door een Belgisch bedrijf. ,,Zij maken normaal gesproken geluidsinstallaties die enkele tonnen waard zijn en hebben veel ervaring op het gebied van geluid,’’ vertelt Galama. ,,Het heeft ze niet veel tijd gekost om het technische gedeelte te ontwerpen.’’

Galama en Leenders gingen eerst de boer op met een bestaande koptelefoon om te onderzoeken of er een leasemarkt was voor een koptelefoon. ,,Toen hebben we besloten er zelf een te ontwikkelen, omdat het lastig bleek om vervangende onderdelen te krijgen voor de bestaande koptelefoon.’’

Bouwpakket

In de zomer van 2015 bezocht het duo festivals met een caravan, ingericht als silent disco, waar de muziek niet door enorme luidsprekers klinkt, maar door de koptelefoon. ,,We hoopten op 400 klanten, het werden er 370. Daar waren we niet ontevreden over.’’ In december daaropvolgend startten de mannen de productie gestart en juni vorig jaar werden de eerste koptelefoons afgeleverd. De koptelefoon komt bij de klant als bouwpakket. Dat heeft als voordeel dat het pakketje door de brievenbus kan. Is er iets kapot, dan kan de klant het makkelijk opsturen en stuurt Gerrard Street het vervangende onderdeel. Dat kan een hoofdband zijn, maar ook een versleten oorschelp of een gebroken kabel.

,,De circulaire gedachte is nog niet helemáál rond,’’ geeft Galama toe. ,,We zitten met veel kapotte kabeltjes. Maar het zijn er te weinig om in te leveren bij een recyclebedrijf. Binnen enkele jaren hopen we op 10.000 klanten te zitten. Dan kunnen we het verschil maken en doe je recht aan de circulaire gedachte.’’

Potentiële klanten zijn er genoeg, zegt Galama. Het zijn de muziekliefhebbers tussen de 20 en 30 jaar die bijvoorbeeld veel muziek via Spotify luisteren. Daar betalen ze al een maandbedrag voor. Voor 7,50 euro extra krijgen ze daar de koptelefoon van Gerrard Street bij. Een draadloze variant is inmiddels in ontwikkeling, want Gerrard Street luistert goed naar de klant. Een draadje zit al snel in de weg.