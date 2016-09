Regels voor reclame, zeker aan onze Oudegracht

Dat was een dag nadat ik mijn stadje voorbij had zien schuiven als decor tijdens een opwekkende reclamefilm van de bank en ik mij daarover had opgewonden op het betreffende sociale medium. Ik houd er niet van als een instelling als de Rabobank, die nogal wat nare affaires achter haar naam heeft, mooie sier maakt met onze grachten, werven en Dom. Want dat was waarover ik ontstemd was. Dat de vrolijke film mij in het verkeerde keelgat was geschoten, tja, dat begreep Marlie niet.