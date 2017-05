Regionale politieke soep wordt minder heet geserveerd

Terwijl VVD, D66, CDA en GroenLinks het in Den Haag oneens werden over de formering van het kabinet Rutte 3, verscheen in Utrecht de laatste voorjaarsnota van het huidige college. Dat lokale politiek iets anders is dan het gekonkel op het Binnenhof, blijkt al uit de bereidheid van verschillende partijen om al dan niet met elkaar samen te werken.

De combinatie GroenLinks-VVD lijkt in het Haagse vooralsnog een brug te ver. En Emile Roemer wordt in de Tweede Kamer door collega's van concurrerende fracties gegispt omdat hij het op voorhand vertikt met Rutte in zee te gaan.

Maar in Utrecht vormen GroenLinks én SP al drie jaar probleemloos een knus wethoudersclubje met liberale ballen van VVD en D66. Je zou er uit kunnen opmaken dat de politieke soep in de regio minder heet geserveerd wordt dan landelijk. Wethouders (en burgemeesters) van de VVD zijn minder rechts dan hun confrères in Vak-K, regionale bestuurders van de Sosjalistiese Partij minder star dan de gestaalde kaders in het parlement. Waar GroenLinks landelijk inzet op het sluiten van alle kolencentrales, kun je ze lokaal paaien met een klimaatneutrale speeltuin of met biologische bitterballen tijdens de raadsvergadering. Al het politieke licht dat er dan nog doorheen kiert, wordt naadloos dichtgepolderd.

Quote Alleen de geplaagde PvdA, verdreven uit het centrum van de macht, deed een poging tot vlammende kritiek

Terug naar de Voorjaarsnota. Je moet een master in politieke literatuurwetenschappen hebben, wil je daar de samenstelling van het college uit kunnen destilleren. Oppositie voeren is in de raad dan ook een kwestie van detailkritiek. Procentje hier, procentje daar. Alleen de geplaagde PvdA, verdreven uit het centrum van de macht, deed een poging tot vlammende kritiek. De Voorjaarsnota was, houdt u vast, 'elitair'. Wethouder Jansen zal ervan hebben opgekeken; het moet de eerste keer zijn dat een SP'er dát verwijt krijgt.

Elitair. Het is een woord dat de PVV in de mond bestorven ligt. Het duizenddingendoekje van de populist. Een argument van niks, maar het bekt lekker. Hoewel het in dit geval krampachtig klinkt.