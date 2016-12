Regiotaxi Utrecht en Stichtse Vecht blijft rijden en gaat zich verbeteren

Op tijd

Op dit moment rijdt DVG in 93 procent van de gevallen binnen de afgesproken marges. Mensen die gebruik maken van de taxi kunnen om uiteenlopende geen gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer. Toen DVG net begon, kwamen de taxi’s in minder dan de helft van de gevallen op tijd.

Gebruikers beweerden bovendien dat de chauffeurs sjoemelden met de rittenregistratie om te verbloemen dat ritten te laat begonnen. Dat ontkende DVG in alle toonaarden. DVG mag nu toch door, maar wel met aanvullende eisen. Een van die eisen is dat de rittenregistratie verbeterd wordt. De provincie zei het mogelijke gesjoemel te onderzoeken, maar kan niet zeggen of er ook daadwerkelijk gefraudeerd is.