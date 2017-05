Reizigersclub: schrap glazen wand om tramstation

Vanwege de barrière moeten reizigers van de toekomstige Uithoflijn die naar de Mariaplaats lopen, een omweg van honderden meters maken via de OV-terminal. Rechtstreeks lopen kan niet omdat een glazen wand wordt gebouwd.

In brief aan de gemeenteraad vraagt ROCOV om een passende oplossing. ,,Een dergelijk knooppunt moet gedurende 24 uur per dag makkelijk, snel en veilig te bereiken zijn vanuit alle richtingen. Iedere fysieke belemmering om dat knooppunt te bereiken acht het ROCOV Utrecht ongewenst.''