Rekening voor afval gaat weer omhoog in Culemborg

Flexibel tarief

Hoeveel individuele inwoners meer gaan betalen, is afhankelijk van of zij het afval goed scheiden. Sinds 2014 geldt er een vast tarief én een flexibel tarief dat afhangt van de hoeveelheid restafval. Dat laatste tarief gaat nu voor het eerst omhoog. Zo moet voor het legen van een grote kliko voortaan 7 euro in plaats van 6 euro betaald worden. Het basistarief gaat met 4 euro omhoog tot 136 euro. Waarschijnlijk gaat vooral het variabele tarief in de toekomst verder stijgen. Dit moet mensen stimuleren hun afval nog beter te scheiden.

De tarieven voor 2018 worden in december definitief vastgesteld. Het is het derde jaar op rij dat de afvalstoffenheffing in de regio stijgt. De jaren daarvoor was er sprake van een sterke daling. Zo werd er in 2010 in Rivierenland nog gemiddeld 270 euro per huishouden betaald. Nederlandse gezinnen betalen gemiddeld 242 euro voor het verwijderen van hun afval.