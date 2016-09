Rekenkamer kritisch over uren hulp van gemeente Utrecht

In 2015 is het budget dat Nederlandse gemeenten krijgen voor maatschappelijke ondersteunig kleiner geworden. De gemeente is daarop gaan bezuinigen, maar volgens de rekenkamer is dat verkeerd gedaan. ,,De herindicaties zijn onder hoge tijdsdruk uitgevoerd, bij ruim driekwart van de klanten zonder gesprek bij de klant thuis en op basis van regels die te sterk gebaseerd zijn op de gedachte dat een standaardmaat geschikt is voor bijna alle klanten."



Tachtig procent van de klanten kreeg een indicatie voor anderhalf uur per week, maar de klanten verschillen qua omstandigheden behoorlijk van elkaar. De helft geeft volgens de rekenkamer aan dat er onvoldoende tijd is, de andere helft kan zijn huishouden juist voldoende of goed schoonhouden. ,,Deze werkwijze geeft een deel van de klanten het gevoel dat er niet naar hen geluisterd is.''



Volgens de rekenkamer had er meer maatwerk toegepast moeten worden, zeker omdat het gaat om een kwetsbare groep, vanwege hun beperkingen en vanwege hun vaak hoge leeftijd, lage opleiding en laag inkomen.



Teveel bezuinigd

De rekenkamer concludeert tevens dat de gemeente te veel heeft bezuinigd. In het jaar 2015 bleef 2,8 miljoen euro van het begrote budget voor hulp bij huishouden over. Dat is achttien procent en komt doordat de gemeente ervan uitging dat het aantal klanten gelijk bleef, terwijl er al jaren een dalende trend is. Daarnaast waren de planningen gebaseerd op 100 procent verzilvering, waar gemiddeld 81 procent van de uren gebruikt worden.