Rennen voor je date: vrijgezellen doen paringsdans houtsnip na

ValentijnsdagSingles in Utrecht kunnen dinsdagmiddag, op Valentijnsdag, meedoen aan een bijzondere datingshow op het Jaarbeursplein. De show is geïnspireerd op de paringsdans van de houtsnip.

De bedoeling van de ‘houtsnip-datingshow’ is dat vrijgezellen (zowel mannen als vrouwen) met een rugnummer op vanaf het Stadskantoor een rondje over het Jaarbeursplein rennen. Geïnteresseerden in een date zien hun potentiële partner rondlopen en geven bij terugkomst aan een ‘koppelaar’ door met wie ze een afspraakje willen maken.

Koppelaar

Die ‘koppelaar’ is dj Justin Klein, die de show, die om 16 uur begint, ook presenteert. De Valentijns-datingshow is bedacht door de Engelse kunstenaar Marcus Coates in het kader van Public Works, een kunstproject in en rond het stationsgebied. Coates bedenkt performances die zijn geïnspireerd op de natuurkalender.

De ‘houtsnip-datingshow’ is gebaseerd op het baltsgedrag van de houtsnip. ,,In de broedtijd in februari vliegt het mannetje allerlei patronen in de lucht om indruk te maken op het vrouwtje. Het vrouwtje wacht beneden en kiest het mannetje dat het mooiste vliegt’’, zegt woordvoerder van Public Works, Robin Theel. Het aantal deelnemers aan de datingshow is nog niet bekend. ,,Het kunnen er tien of vijftig zijn. We verwachten ook spontane aanmelders. Het radioprogramma Vroege Vogels besteedde er zondag aandacht aan.’’

Prosecco

Er zijn dinsdag meer evenementen in het kader van Valentijnsdag. Zo is er een speciale Valentijnsrondleiding in de Domtoren die wordt afgesloten met een glaasje prosecco in de Michaëlskapel. En Museum Speelklok speelt vanaf 7 februari tot en met Valentijnsdag liefdesnummers van de draaiorgels. Tijdens de muzikale rondleiding wordt er een live aubade gezongen voor één van de dan aanwezige liefdeskoppels.