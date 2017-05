Renswoude krijgt 100ste klompenpad

Het eerste klompenpad, het Schutpad, werd in 2002 geopend in het buitengebied van Leusden. Een oud kerkenpad werd hersteld en de route ging over onverharde paden via boerenland en landgoederen. En daarmee was een, vooral de laatste jaren zeer succesvol en expanderend wandelconcept geboren. De paden worden in stand gehouden door heel veel vrijwilligers, Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Veel ondernemers langs de route plukken er de vruchten.