Restaurant Kartoffel moet sluiten

Restaurant Kartoffel sluit op 30 juni de deuren. Op last van de rechter moeten de eigenaren de gaspitten in de keuken over enkele weken voorgoed dichtdraaien. Dan komt er ook een einde aan een jarenlang conflict tussen de eigenaren van de panden boven Kartoffel en het restaurant.

Marc Tibben begon ruim vier jaar geleden met een vergunning van de gemeente met zijn restaurant Kartoffel in een ruimte onder het flatgebouw aan de Lange Jansstraat. Direct na zijn komst protesteerden de omwonenden fel tegen de horecazaak in de binnenstad.

Protest omwonenden

Zij wezen op de splitsingsakte. Daarin staat dat in de ruimte alleen een winkel mag worden gevestigd. Die zat er ook tot een aantal jaar geleden. Tibben vond het een perfecte ruimte voor zijn restaurant. ,,Hij had eigenlijk hier nooit een restaurant mogen beginnen’’, stelt Marc de Reuver, voorzitter van de Vereniging voor eigenaars van het flatgebouw aan de Lange Jansstraat/Slachtstraat in Utrecht. ,,Het staat niet in de splitsingsakte en dan heeft een vergunning van de gemeente weinig zin. In een algemene ledenvergadering was meer dan 50 procent van de mensen tegen het restaurant.’’

Precedentwerking

De Reuver zegt weinig overlast van het restaurant te ervaren, maar vreest voor een precedentwerking. ,,We hebben last van rokende mensen onder het balkon, het stinkt soms in het gangetje en de eigenaar wilde zonder overleg het terras uitbreiden. We willen vooral voorkomen dat het in de toekomst een andere horecabestemming krijgt, zoals een discotheek. En als je ziet hoe lang het heeft geduurd om deze procedure af te ronden. We willen niet schuiven. De eigenaar heeft al respijt gekregen tot 1 juli. Van de rechter had hij er al uit moeten zijn. Maar voor ons ligt daar de grens.’’