Restaurant met klimpark bij speelbos Nieuw Wulven

Heinen is sinds 2002 uitbaatster van pannenkoekrestaurant ‘t Berghuis in Amerongen. Ook hier hoort een klein klimpark voor kinderen bij. Ondanks alle plannen voor uitbreiding van haar onderneming, is het nog maar de vraag of Heinen op deze plek, waar zij tevens woont, kan blijven. Zij ligt over voortzetting van haar bedrijf in de clinch met Utrechts Landschap, die eigenaar is van het terrein.



De erfpacht loopt namelijk volgend jaar af. Utrechts Landschap wil het contract met Heinen niet per se verlengen. In de woorden van de onderneemster wordt zij daarmee feitelijk ‘van het erf geschopt’. Utrechts Landschap, zo zegt zij, wil geld verdienen door de onderneming aan een ander te verkopen. Heinen zou in dat geval kunnen rekenen op een vergoeding van 275.000 euro.