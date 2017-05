Reuzenpanda's in Rhenen mogen 30 mei eindelijk naar buiten

Lauwe koffie voor de 'studenten' van IVA in Driebergen

7:40 Het begrip 'student' is aan inflatie onderhevig. Ooit werd het uitsluitend gebruikt voor personen die een academische opleiding volgden. Later heetten ook hbo-leerlingen ineens student. Waarna het een gangbare aanduiding werd voor iedereen die onderwijs genoot, op welk niveau dan ook. In de Verenigde Staten ben je al een student als je naar de high school gaat. En het is niet langer ondenkbeeldig dat onze peuters in de toekomst aan het kinderdagverblijf studeren.