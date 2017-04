Rhenen wil meer doen voor arme kinderen

In Rhenen moet een platform Kansen voor Kinderen komen. Dat is de wens van wethouder Jolanda de Heer, die hoopt dat zo de armoede bij kinderen, ook in Rhenen, effectief bestreden kan worden.

De gemeente Rhenen heeft een budget van 81.000 euro per jaar om actie te ondernemen. Het is de bedoeling dat er nog dit jaar in Rhenen een Armoedeconferentie komt, om te bepalen hoe het geld het best besteed kan worden.

Armoede

In september 2016 heeft het Rijk structurele middelen aangekondigd voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Daarom is een Plan van Aanpak met de titel Kansen voor Kinderen in Rhenen opgesteld, voor de jaren 2017 tot en met 2021.