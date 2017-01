Rijk van Ark: 'Utrecht is me dierbaar'

Brugge of Barcelona?

,,Geen van beide. Ik kies voor Aarhus in Denemarken. Een vergelijkbare middelgrote stad, met uitstekende universiteit, waar ze goed hebben nagedacht over hoe ze internationaal talent en bedrijven naar de stad halen. Uiteraard moeten er ook toeristen komen, maar zij die langer blijven en echt iets toevoegen zijn belangrijker.''



I Amsterdam of UtrECHT?

,,Ik heb aan de wieg gestaan van die geslaagde Amsterdamse campagne. Het heeft voor veel naamsbekendheid gezorgd en bijna gaat Amsterdam aan het eigen succes ten onder. Utrecht moet bepaalde keuzes nog maken: welke bedrijven willen we, hoeveel toeristen mogen er komen, hoe willen we de stad laten zien. Ik ben niet zo van slogans, die halen bedrijven of talenten echt niet naar de stad. Het gaat erom wat we te bieden hebben. Wat in de winkel staat, bepaalt de etalage.''



Concrete plannen of rustig inwerken?

,,Beide. Om tot één werkende marketingorganisatie te komen is tijd nodig. Ik heb in veel steden gewerkt en nergens zag ik zo veel eensgezindheid om het te doen slagen als hier. Dat vertrouwen moet in alle rust bewaarheid worden. Maar we willen in 2017 ook al wat laten zien. Culturele Zondagen, dat is een kroonjuweel. Als Cultuur met hoofdletter in het centrum, maar ook met kleine letter voor de bewoners in de wijken. Het moet van iedereen zijn.''



Wat is het grootste probleem van Amsterdam: de vele toeristen of Feyenoord?

,,Haha, dat vraag je de verkeerde, want ik ben een Feyenoordfan. Te veel toeristen is een serieus probleem en niet alleen in Amsterdam. De wereld wordt welvarender, er zullen er meer komen. We kunnen geen hek om Utrecht zetten en 'wegwezen' roepen, wel kunnen we het faciliteren en reguleren. Maar we moeten sowieso niet gaan voor veel, veel, veel. Het moet wel UtrECHT blijven.''