Rijke Amsterdammers overspoelen Utrechtse huizenmarkt

Een paar weken geleden deden we maar weer eens een gooi naar een koophuis in eigen stad. We wonen tamelijk paradijselijk, maar met twee kinderen wel elke dag iets kleiner, vandaar. Veel gezinnen in onze straat zitten met hetzelfde dilemma: flink verbouwen, en dan nog steeds klein wonen, of cashen en wegwezen - maar ja, waarheen?



Het pand dat we op het oog hadden, was een ronduit vervallen jarentachtigwoning met een aardige tuin. Het was niet eens zo'n bijzonder huis, maar we zagen er iets in. We deden een sportief bod, twee dikke uitroeptekens boven de vraagprijs. Noem het liefde, noem het de grove ontkenning van allerlei overduidelijke, toekomstige bezwaren - maar wat is liefde anders?



Het huis ging voor ruim een halve ton méér weg. En dat was nog niet eens het hoogste bod geweest, vertelde de makelaar, waar ik uit afleidde dat iemand bereid was geweest dat bedrag neer te leggen zonder enig voorbehoud. Ik vroeg hem vertwijfeld wie (eigenlijk brulde ik, met één hand beschuldigend naar de hemel wijzend, 'WIE?') zo belachelijk veel geld overhad voor een huis als dit. Als je zo goed in de slappe was zit, kan je toch makkelijk iets beters krijgen?