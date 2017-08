Rijkswaterstaat: stel reis A2 en A27 even uit

Schrik zit er goed in na derde autobrand in Zeist

16:26 Abderrahim Lagraoui staat op de galerij van de flat aan de Prinses Margrietlaan in Zeist met buurvrouw Annemiek Verstappen te praten. Ze hebben het over de autobrand donderdagochtend in alle vroegte. Die brand verwoestte de bestelbus van Lagraoui. Als zzp’er in de schoonmaak is hij nu enorm onthand. Niet alleen is hij zijn bus met alle schoonmaakspullen kwijt, ook al zijn documenten zijn door de brand in rook opgegaan. Werken en dus geld verdienen is even lastig nu.