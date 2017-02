Rijnpop moet 10.000 mensen met beperking naar Rhenen trekken

Donderdag werden de plannen hiervoor gepresenteerd bij Zideris in Rhenen, de zorgorganisatie die samen met de organisatie van de Rijnweek het festival op poten zet.

Trots Zanger Thomas Oudshoorn (ook cliënt bij Zideris) zorgde voor de muzikale omlijsting. Hij zal op 4 juli ook op het podium staan, tussen allerlei andere artiesten. En daar is hij maar wat trots op. „Ik heb nog nooit voor zo'n groot publiek opgetreden."

Duizenden cliënten Het festival Rijnpop voor mensen met een beperking was jarenlang een vast onderdeel van de Rhenense Rijnweek, dé toonaangevende feestweek in de regio. Het afgelopen jaar verdween het festival echter van de agenda. Nu moet het evenement weer groter worden dan ooit.

In het hele land is al veel enthousiasme, laat een medewerker van Zideris weten. „Een van de organisaties die we hebben gebeld zei al met duizenden cliënten te willen komen."