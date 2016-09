Riool Nieuwegein vol met drugsresten

Vijf soorten

Het onderzoek in Nieuwegein maakt deel uit van een pilot van negen gemeenten in de regio, waaronder naast Nieuwegein ondermeer ook Oudewater, Vianen en Lopik. De stad Utrecht wordt, net als andere grote steden, jaarlijks onderzocht.



Het KWR nam vijf soorten drugs mee in het onderzoek: speed, crystal meth, xtc, cocaïne en cannabis. De gemeente Nieuwegein toont een verbruik dat gemiddeld hoger is dan dat van de buurgemeenten in de regio, inclusief Utrecht.



Bij de drie zogeheten uitgaansdrugs - cocaïne, xtc en cannabis - scoort Nieuwegein het hoogst en het een na hoogst. Deze middelen worden met name in het weekeinde gebruikt.