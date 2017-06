Rioollucht teistert deel Catharijnesingel

Toen Leo Hollman vanochtend in zijn luxueuze hotel Karel V in Utrecht kwam, rook hij in het hele pand een penetrante rioollucht. ,,Ik rook het door het hele pand heen.''

Hij dacht dat het uit zijn eigen riool kwam, maar de vieze lucht komt uit de naast zijn hotel gelegen Catharijnesingel. Als gevolg van een riooloverstort, waarbij rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloodst, hangt al twee dagen een sterke lucht van uitwerpselen rond een deel van deze singel.

De riooloverstort vond afgelopen woensdag plaats, omdat de gemeente daar druk bezig is met het riool. Een klus die nodig is in het kader van de werkzaamheden voor het nieuwe stationsgebied.

Zwart water

Tussen de Mariaplaats en het Ledig Erf is rioolwater in de Catharijnesingel gekomen, dat hierdoor zwart is geworden. Bewoners hebben over de calamiteit geklaagd bij gemeente en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In dit deel van de singel ligt een aanlegsteiger, waar pleziervaarders kunnen aanmeren.

Weken

De gemeente heeft, om het stankprobleem op te lossen, een pomp geplaatst die het vieze water uit de singel terugpompt in het riool. Ook wordt extra schoon water aangevoerd vanuit de Oudegracht. Handicap is hierbij dat het getroffen singel doodloopt en niet van nature doorstroomt. Over twee jaar is dat wel weer het geval als de singel onder Hoog Catharijne door is hersteld. Nu moet het vieze water worden weggepompt, wat enkele weken kan duren.

Gelukkig was de penetrante rioollucht lucht later op de dag alweer wat minder, zegt Hollman, die eraan toevoegt dat hij de afgelopen weken rond het Griftpark ook al een rioollucht rook.

Bergingsbezinkbassin