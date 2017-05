Rode mieren bouwen 'torenflat' op Utrechtse Heuvelrug

Tim Hogenbosch, sinds vorig jaar als boswachter werkzaam in de regio Utrecht voor Staatsbosbeheer, had van collega’s wel gehoord dat er een flinke mierenhoop in aanbouw was in het bos. ,,Maar deze is echt enorm’’, reageert hij enthousiast. De meeste hopen die Hogenbosch tot nu toe zag, zijn maximaal een half metertje hoog en hebben een piramide-achtige vorm. ,,Dit lijkt wel een torenflat.’’