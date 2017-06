Roeiers zien nieuwe kansen voor roeibaan in Rijnenburg

Voorzitter Anne de Lange: ,,Een dergelijke accommodatie kan een bron zijn van duurzame energie en is bovendien te benutten als water- en energiebuffer. Daarnaast kan zo’n baan het hart vormen van een recreatiegebied, vergelijkbaar met de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Of er op termijn nu wel of niet woningbouw wordt gepleegd, in alle gevallen wordt de baan niet alleen aantrekkelijk voor roeiers, maar voor alle Utrechters en past het uitstekend in de duurzaamheidsplannen van de gemeente.’’