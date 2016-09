Rogier redt in Zeist de avond

Bescheiden

De brigade trapt vanavond bescheiden af met welgeteld vier croutons en twee bakjes kleurige prut, zonder toelichting. Groen moet waarschijnlijk een soort pesto voorstellen, maar is het niet. Rood staat in dit geval voor ketchup en lijkt qua smaak rechtstreeks uit een potje te komen. Jammer.



Op ons verzoek worden brood en boter geserveerd, maar ook deze amuse amuseert niet. Dat doet Rogier trouwens wel. Rogier bedient het terras en laat ons met charme de fles van de geschonken wijn zien. Een leerzaam Italiaans onderonsje is het gevolg.



Over Italië gesproken. Carpaccio is per definitie niet onze eerste keus. De Venetiaanse klassieker wordt immers op grote schaal (slecht) gekopieerd, maar de Nederlandse variant van restaurant Walkart Park prikkelt de nieuwsgierigheid. Vlees van het Maas-Rijn-IJsselrund in combinatie met Utrechtse overjarige kaas. Leuk idee, maar de oude kaas is ver te zoeken en de driehoekjes van beschuit voegen niets toe. Voor de tafelpartner is er een tartaar van tonijn met mayonaise van limoen. De presentatie en kwaliteit zijn goed, spannend is het niet.