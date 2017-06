Romy & Savannah

Maar het gaat vanzelf. Twee weken geleden herinnerden wij ons met een steen op de maag hoe onze eigen meisjes naar Ariana Grande gingen. En afgelopen pinksterweekeinde hebben alle vaders en moeders van 14-jarige meisjes hun eigen dochters in de sloot bij industrieterrein De Kronkels of in het water langs het Emelaarsepad zien liggen. Al was het voor één wurgend moment.

Hoe Romy en Savannah om het leven zijn gekomen, is op dit moment onbekend. We weten alleen dat er twee jongens zijn opgepakt en de politie ervan uitgaat dat de twee zaken ongerelateerd zijn. Een ontwikkeling waarvan ik niet weet of ie meer of minder onrustbarend is dan de suggestie van één seriemoordenaar. Het voelt ongepast om erover te speculeren. En toch: twee jongens in de middelbareschoolleeftijd, die onafhankelijk van elkaar, in dezelfde periode, in dezelfde regio een meisje om het leven brengen en achterlaten in een sloot, dat is geen modus operandi maar een trend.