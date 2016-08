Fietserslicht

Er zijn momenten dat je blij bent geen zwarte Amerikaan te zijn. Dit was er een van. In dat geval was ik met een paar kogels in mijn rug of een taser in mijn reet op het plaveisel geëindigd. Ik kwam er vanaf met een tik op de vingers van twee voorkomende dienders die mij, nadat ze me staande hadden gehouden, verbijsterd vroegen hoe ik het in mijn hoofd haalde in hun nabijheid door rood te fietsen. Het fietserslicht, moet u weten, verspringt één seconde later dan het voetgangerslicht. Maar rood is rood, vonden de agenten.



En na een beschaafde uitwisseling over het verschil tussen letter en geest van de wet kwam de aap uit de mouw: als de agenten mijn overtreding, gemaakt in het bijzijn van minstens twintig getuigen, hadden genegeerd, zou hun gezag direct zijn aangetast.



Een redelijk argument, vond ik. Misschien dat ik er daarom met een waarschuwing vanaf kwam.