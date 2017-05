Rost van Tonningen niet welkom als spreker op dodenherdenking

Ebbe Rost van Tonningen, wethouder in De Bilt en zoon van bekende NSB-ouders die het nazibewind steunden, was deze maand niet welkom om te spreken tijdens de dodenherdenking in Hollandsche Rading. ,,Dit is de prijs die ik na 72 jaar nog steeds moet betalen.’’

Rost van Tonningen heeft inmiddels veel steunbetuigingen ontvangen van inwoners uit de gemeente De Bilt die het onverteerbaar vinden dat de wethouder, die al enkele malen nadrukkelijk afstand nam van het gedachtegoed van zijn ouders, geweerd is als spreker tijdens dodenherdenking.

,,Ik vind het fijn dat mensen mij steunen, maar ik zeg er ook bij dat ik afwijzingen, die te maken hebben met mijn ouders, wel gewend ben. Het blijft vervelend, maar ik kan deze situatie zelf niet veranderen. Dat moeten anderen doen door een lans voor mij te breken. De organisatie van de herdenking had dat kunnen doen, maar dat hebben ze niet gedaan.’’

Rost van Tonningen zou in functie als wethouder een toespraak houden in Hollandsche Rading. Dorspkern van de gemeente De Bilt waar Rost van Tonningen tientallen jaren woonde en actief was in het maatschappelijke dorpsleven. Een paar dagen voor dodenherdenking kreeg Rost van Tonningen van de organisatie, de Werkgroep 4 mei, te horen dat zijn komst als spreker tot emotionele bezwaren zou leiden bij een groep inwoners van Hollandsche Rading. De organisatie had die signalen ontvangen.

Reuring

Om de 4 meiherdenking te respecteren en reuring rondom deze ceremonie te voorkomen, besloot Rost van Tonningen zelf af te zien van zijn toespraak. Wethouder Hans Mieras nam zijn taak over. ,,Maar ik was het er niet mee eens’’, benadrukt Rost van Tonningen. ,,Je kunt kinderen niet aanspreken op het gedrag of het gedachtegoed van hun ouders. Ik ben er wel aan gewend. Dit is nu eenmaal mijn lot en de prijs die ik moet betalen, ook 72 jaar later nog. Het is jammer, maar ik lig er niet wakker van. Ik heb door de jaren heen het nodige eelt op mijn ziel gekregen.’’

Raadslid Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) noemt het ontbreken van Rost van Tonningen als spreker tijdens herdenking schandalig. ,,Juist op een herdenking die het thema ‘verzoening en vergeving’ had. We zijn 72 jaar verder en niets opgeschoten lijkt het wel. Ebbe Rost van Tonningen is tientallen jaren actief geweest in het maatschappelijk leven, zit ruim tien jaar in de lokale politiek en heeft een prachtig boek geschreven waarin hij nadrukkelijk afstand neemt van het gedachtegoed van zijn ouders. Ik schaam mij diep en het is te hopen dat hij volgend jaar wel wordt uitgenodigd.’’

Rost van Tonningen is niet van plan om het dan weer zo te ver te laten komen als eerder deze maand. ,,Mocht ik nog wethouder zijn, dan wil eerder horen van de organisatie van de herdenking wat men van plan is. Zij kunnen deze situatie doorbreken door een lans voor me te breken en op te staan. Ik zelf kan dat niet doen.’’

Goed overleg