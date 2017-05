'Rubberboot Missie is té populair geworden'

UpdateNa vijf jaar is de Utrechtse Rubberboot Missie een ‘mission impossible’ geworden. De kleurrijke parade van boten door de grachten gaat deze zomer niet door. Het evenement is simpelweg té populair geworden. ,,We worden slachtoffer van ons eigen succes”, zegt Gjalt Rameijer namens de organisatie.

Het feestje op het water, waarbij deelnemers uitgedost en al het ruime sop kiezen, is een begrip geworden. De eerst editie waren er nog zo’n veertig deelnemers, afgelopen jaar deden zo’n 1200 matrozen en matrozinnen mee. ,,En juist in die enorme populariteit zit het probleem’’, zegt Rameijer. ,,Het moet beheersbaar blijven. Vorig jaar moesten we al mensen teleurstellen, omdat we een limiet hadden ingesteld. Sommigen gingen illegaal het water op. Verbieden konden we dat niet, want we zijn een gratis evenement en dat willen we ook blijven.”

Quote Sommigen gingen illegaal het water op. Verbieden konden we dat niet, want we zijn een gratis evenement en dat willen we ook blijven Gjalt Rameijer

‘Een samenloop van omstandigheden’ heeft de organisatie ertoe gebracht om dit jaar een pauze in te lassen. ,,Van een leuk geintje is de missie uitgegroeid tot een complexe, logistieke operatie. De gemeente kijkt er steeds kritischer naar, stakeholders bemoeien zich er meer mee. We krijgen het niet meer voor elkaar het op een verantwoorde wijze te organiseren. Als we met de groei mee blijven gaan, gaat er een keer iets mis. Niet het evenement, maar wij moeten bepalen wat er gebeurt. Daar komt bij dat wij, een groep vrijwilligers, het financieel ook steeds lastiger rond kunnen breien. Vorig jaar hebben we verlies geleden, ondanks dat we onze ziel en zaligheid erin hebben gestopt.” Een gezond financieel plan is dan ook cruciaal.

Missie volbrengen

Hoe de Rubberboot Missie 2.0 er uit moet zien, is nog niet duidelijk. Belangrijke voorwaarde is dat het event op één dag moet plaatsvinden, in Utrecht, en dat je een prestatie moet leveren. Rameijer: ,,Je moet een missie volbrengen. Enkel op het water dobberen en treetjes bier inladen, dat is niet ons idee.” Wat wel een optie is, is om een andere route te kiezen of een andere dag te prikken. Maar dan wel in de zomer. ,,Een graadje of 20-25 is toch wel noodzakelijk…”