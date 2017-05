Rubberboot Missie wordt te groot: zesde editie afgeblazen

Telefoon meldkamer stond roodgloeiend door stankoverlast Vianen

11:34 De meldkamer van de brandweer is maandagavond overspoeld met telefoontjes van bezorgde bewoners over de stank die er in Vianen en omgeving hing. Veel mensen hadden last van geïrriteerde ogen, benauwdheid en misselijkheid door de dampende tankwagen met bitumen.