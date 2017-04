The Pink Panthers zoekt spelers ‘van alle soorten en maten’. De cursus is laagdrempelig en heeft zowel tactische als conditionele onderdelen. In 12 trainingen worden de basisvaardigheden van het rugbyspel geleerd en maken de deelnemers kennis met de club.

Met name vrouwen zijn welkom. Sinds januari traint er weer een groep dames twee keer per week bij The Pink Panthers. Deze groep is nu nog te klein om een rugbyteam te vormen. Hiervoor zijn minimaal 15 tot 20 speelsters nodig.

Iedereen is welkom

Sinds jaar en dag trainen op dinsdag en donderdag diverse herenteams van The Pink Panthers. De sfeer hier is gemoedelijk en na een stevige training wordt er altijd afgesloten aan de bar in het clubhuis, aldus de club. Het tweede team is op zoek naar versterking: klein of groot, langzaam of snel. Iedereen is welkom.

De introductiecursus is voor iedereen vanaf 18 jaar. De cursus bestaat uit 12 trainingen, die met ingang van 2 mei worden gegeven op dinsdag- en donderdagavond. Meer info op www.rcthepinkpanthers.nl.